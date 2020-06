El libro de John Bolton, exasesor de seguridad nacional del gobierno de Donald Trump, ha revelado declaraciones comprometedoras dichas por el presidente de los Estados Unidos. En una parte de él, Trump asegura que invadir Venezuela sería ‘genial’ porque “en realidad es parte de Estados Unidos.

En los extratos del libro titulado ‘The Room Where It Happened’, publicados este miércoles por el diario Washington Post, también se puede destacar que Trump pidió ayuda al presidente chino Xi Jinping para su reelección.

