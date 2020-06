La autora de la saga de “Harry Potter”, J.K. Rowling, reveló en un extenso mensaje que sufrió violaciones y abusos domésticos en el pasado. La información llega luego de la polémica en la que se vio envuelta hace unos días, tras ser calificada de transfóbica en redes sociales.

El pasado sábado, J.K. Rowling compartió un enlace a un artículo titulado «Opinión: Creando un mundo post-COVID-19 más igualitario para la gente que menstrúa». La escritora ironizó con que «esa gente que menstrúa» «solía tener un nombre», en alusión a la mujer.

Inmediátamente el mensaje fue calificado por usuarios y colectivos en redes sociales como transfóbico. Por esto, Rowling publicó en su página web una carta en la que trajo a colación los episodios de violencia por los que atravesó hace años.

No obstante, la autora dijo que no lo hace por buscar simpatía, “sino por solidaridad con la gran cantidad de mujeres que tienen historias como la mía”.

He estado bajo el foco mediático más de 20 años y nunca he hablado públicamente de ser superviviente de abusos domésticos y agresiones sexuales. No porque me dé vergüenza de que me hayan pasado esas cosas, sino porque son traumáticas para volver recordarlas. [puntualizó Rowling]