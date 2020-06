Jimmy Kimmel se disculpa por blackface

Jimmy Kimmel se disculpó el martes por sus personificaciones de la década de 1990 del astro de la NBA Karl Malone y otras celebridades negras usando blackface (una forma de maquillaje que se considera ofensiva pues estereotipa a las personas de raza negra) mientras que dijo que se tardó en atender el asunto en parte para evitar darle una victoria a sus enemigos.

“Me disculpo con aquellos que fueron genuinamente afectados u ofendidos por el maquillaje que llevé o las palabras que dije”, señaló el astro de programas nocturnos de ABC en un comunicado.

Kimmel se suma a la reflexión en el mundo del espectáculo desatada por las protestas ante la brutalidad policiaca contra estadounidenses negros, misma que llevó a que el lunes cuatro episodios de la comedia “30 Rock” fueran retirados de circulación porque incluían personajes en blackface.

La personificación que Kimmel hizo de Malone, que inició en radio y llevó a televisión en Comedy Central, fue criticada por Sean Hannity, de Fox News Channel, entre otros. Hannity y Kimmel habían discutido al aíre y en internet hace dos años cuando el conductor de Fox se quejó de un chiste de Kimmel sobre el acento de Melania Trump.

El sitio de internet de Fox News publicó el lunes una historia sobre el uso que hizo Kimmel de un insulto contra los negros en una canción de comedia de 1996, y sobre las veces que había imitado las voces de personalidades negras.

Kimmel dijo que nunca consideró que sus personificaciones de Malone pudieran ser vistas como algo más que una imitación de otro ser humano, “una que no tiene más que ver con el color de piel de Karl que con sus enormes músculos y su cabeza calva”.

También agregó que no consideraba sus personificaciones de negros en términos raciales.

“Viéndolo en perspectiva, muchos de estos sketches son vergonzosos, y es frustrante que esos momentos desconsiderados se hayan convertido en un arma usada por algunos para disminuir mis críticas a las injusticias sociales y de otro tipo”, dijo Kimmel.

Agregó que se había resistido a abordar el tema “pues sabía que al hacerlo sería celebrado como una victoria por aquellos que igualan las disculpas con debilidad y apoyan a líderes que usan prejuicios para dividirnos. Ese retraso fue un error”, dijo.

Kimmel también advirtió a los críticos que podrían usar su pasado en su contra.

“Sé que esto no será lo último que escucharé del tema y que será usado otra vez para tratar de callarme”, dijo. “Amo este país demasiado como para permitirlo. No me podrán intimidar hasta en silencio aquellos que simulan indignación para apoyar sus agendas opresivas y genuinamente racistas”.

Kimmel hizo su anuncio al comienzo de sus vacaciones de verano. Es una figura importante de ABC; recientemente fue nombrado anfitrión de los Premios Emmy y tomó el relevo de Regis Philbin para la nueva versión del canal del concurso “Who Wants to Be a Millionaire”.

ABC no tenía declaraciones sobre su comunicado.

La polémica de Blackface

El fin de semana pasado la invitada de Fox News Channel Kat Timpf se burló de la explicación de Kimmel sobre que tomaría el verano para estar con su familia. Kimmel tiene un hijo nacido en 2017 con un defecto cardíaco raro; después de que Timpf terminó, el presentador Greg Gutfeld le señaló la enfermedad del niño.

“No tenía idea”, dijo Timpf. “Lo siento mucho, soy una idiota”.

Los episodios de “30 Rock” fueron retirados por solicitud de la creadora y estrella Tina Fey. Aunque que la comedia terminó tras siete años en NBC en 2013, las series realmente nunca mueren y los episodios suelen permanecer en repeticiones por TV, servicios de streaming y memes.

Fey, quien interpretó a Liz Lemon en la serie sobre el mundo tras bambalinas de un programa de televisión, dijo en una nota a los distribuidores: “entiendo ahora que la ‘intención’ no es un permiso para que la gente blanca use esas imágenes”.

“Me disculpo por el dolor que han causado”, escribió Fey. “De aquí en adelante ningún niño al que le guste la comedia necesita toparse con este tipo de temas y ser herido por su fealdad”.

Otros ejemplos de cómo las protestas del Black Lives Matter han impactado en el espectáculo incluyen la cancelación del viejo programa de televisión “Cops” y el retiro temporal de “Gone With the Wind” (“Lo que el viento se llevó”) del servicio de HBO Max.

Dos de los episodios eliminados de “30 Rock” se transmitieron originalmente en 2010, mientras que los otros dos se transmitieron primero en 2008 y 2012. La invitada regular de la serie Jane Krakowski y el actor invitado Jon Hamm aparecían en blackface.