La energía del Pop

Aún la más romántica de las canciones pop te inyecta una energía especial que te levanta los ánimos en cualquier día.

Puede que no haya una artista de pop como Ariana Grande, que incluso a sus canciones más suaves les inyecta una buena dosis de energía que siempre resulta contagiosa.

Ariana Grande vive a su nombre: en tan solo unos años pasó de ser la chica que subía videos a su canal de YouTube haciendo “lip sync” de canciones de Christina Aguilera a tener un puesto en producciones de Broadway y de televisión.

Pasó de ser una estrella de televisión a conquistar los micrófonos del mundo, a ser una de las más grandes representantes del pop en inglés.

Incluso después de un año marcado por la pérdida y la tragedia, Ariana sacó uno de los álbumes más populares y personales del pop actual con Thank U, next.

Y algunos de sus más grandes hits, como 7 rings y la fuerte canción God is a woman, son referentes de la cultura popular actual.

Energía Pura

La cuarentena por la que pasa todo el mundo (literalmente) puede detener muchos de nuestros proyectos, pero ni siquiera eso es suficiente para detener la energía y el talento de Ariana Grande.

En medio de esta crisis ha sacado una canción perfecta para la cuarentena, Stuck with U, junto a Justin Bieber; y su voz es esa dosis de adrenalina que le da el empuje final a Rain on me, el sencillo lleno de electropop y ritmo de Lady Gaga que se estrenó hace pocas semanas.

Para quienes buscan esa energía que trae Ariana Grande con cada canción, hemos creado una colección de canciones pop que no dejan de sorprendernos y atraparnos con su sonido: desde la sensualidad de Señorita hasta la alegre energía de Marshmello; desde el sonido colorido de Taylor Swift hasta el oscuro tono de cada palabra murmurada por Billie Eilish en Bad guy…

Estos son los éxitos del pop que nos llenan de energía para enfrentar el día.

