La foto que hace colapsar a celulares con sistema Android

El filtrador chino conocido por su nombre de perfil en Twitter Ice Universe, hizo un descubrimiento sobre los dispositivos Android y una imagen que los hace colapsar.

La imagen corresponde a un paisaje y según los testimonios, si u usuario de un teléfono que funcione con sistema operativo Android, pone esa foto como fondo de pantalla, el dispositivo colapsa, se traba e incluso puede experimentar daños graves.

WARNING!!!

Never set this picture as wallpaper, especially for Samsung mobile phone users!

It will cause your phone to crash!

Don't try it!

If someone sends you this picture, please ignore it. pic.twitter.com/rVbozJdhkL