La melancolía de Sam Smith

La voz de Sam Smith, con sus notas melancólicas y ese sentimiento íntimo que transmiten sus canciones, es perfecta para cerrar los ojos y dejarnos llevar un rato.

Sam Smith puede ser enérgico, muy enérgico. Su más reciente sencillo junto a Demi Lovato, I’m ready, es una oda pop que rebosa de fuerza y orgullo, una canción que invita a moverse con emoción a cada segundo.

Pero donde realmente brilla Smith es en esas canciones lentas, simples, a veces hasta tristes, que traen su voz al frente; es el caso de clásicos como Too good at goodbyes y I’m not the only one, canciones que parecen hechas para que nos dejemos arrastrar por las profundas emociones que evocan.

Son el arrullo de un río: llenos de fuerza pero a la vez un sonido que transmite calma y nos lleva con él.

Este artista británico, que empezó su carrera con el revelador álbum In the lonely hour (2014) y que se volvió viral con su maravillosa canción Stay with me, inspirada en el gospel y el soul, ha probado ser una de las voces más emotivas y versátiles del pop actual.

No por nada llegó a interpretar el tema de una película de James Bond, ha alcanzado el primer lugar de la lista Billboard con éxitos como Money on my mind y álbumes como The thrill of it all (2017), y hasta tuvo la osadía de realizar un cover envidiable de una de las canciones más icónicas de los años ochenta, I feel love.

Es por eso que Smith es un “pick” perfecto para nuestra playlist de música para relajarse.

Con su voz que se apropia con confianza del género del R&B, que transmite melancolía en cada nota y se siente bastante íntima cuando se lo propone, se convierte en la elección perfecta para despejar la mente por unos minutos en medio del caos y el estrés que nos trae esta pandemia, este aislamiento cada día.

Junto a artistas como Norah Jones, Taylor Swift, Zoé e inlcuso algunas de las canciones más conmoveoras de los Beatles, esta es la colección musical perfecta para dejar ir las preocupaciones y la ansiedad, aunque sea por media hora.

