NBA planea que los jugadores lleven un anillo para controlar el COVID-19

La Asociación de Basketball de Estados Unidos (NBA) ofrecerá a los jugadores de la liga unos anillos que, según su productor, pueden seguir de cerca los datos de la salud de sus usuarios y hasta pronosticar si un jugador podría estar con síntomas de coronavirus.

El anillo pretende ser usado en la reanudación de la temporada, que se llevará a cabo con un formato novedoso de 22 equipos a partir del 31 de julio.

¿Un anillo inteligente?

Este complemento se trataría de una anillo Oura de US$ 299, que está diseñado para seguir los niveles de sueño, pulso, movimiento, actividad cardíaca y temperatura, según el sitio oficial de la compañía.

Desde la NBA no se ha presentado mucha información acerca del funcionamiento y la efectividad de este artefacto, que tiene elementos electrónicos incorporados. Por este motivo, expertos en la salud citados en CNN no confian en una oferta como esta, aunque no la descartan.

Lo que dicen los expertos –

La doctora Darria Long, una médica de sala de emergencias y profesora asistente clínica en la Universidad de Tennessee (EEUU), explica que no existen datos técnicos ni científicos que aseguren que el anillo sirva para los mencionados fines:

No hay muchos datos sobre esto en este momento. Han habido algunos estudios que he visto: la mayoría de esos estudios fueron publicados por los fabricantes del artefacto. [señaló la Dra. Long]

Asimismo, la doctora insta a los jugadores y a la ciudadanía en general a no dejarse llevar por un falso sentido de seguridad. “No dejen de utilizar sus máscaras solo porque el anillo Oura diga que están bien. No dejen de hacerse pruebas porque el dispositivo diga que están bien”, añadió.

Hasta la fecha, el anillo Oura aún no ha sido aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos para controlar los datos de salud.

En 2018, la FDA (por sus siglas en inglés) aprobó dos aplicaciones de Apple para vigilar la fibrilación atrial, una irregularidad común de ritmo cardíaco que puede llevar a un derrame cerebral, y también ritmos cardíacos demasiado lentos o rápidos.

Fuente | CNN en español/Exhaustiva