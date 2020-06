La nueva etapa de Justin Bieber

Justin Bieber ha pasado por varias etapas en su carrera, y todas nos han fascinado. Ahora, en cuarentena, es una buena oportunidad de escuchar su más reciente faceta.

Justin Bieber ha tenido dos facetas muy claras: chico bueno y chico malo. Por supuesto, las dos son maravillosas a su manera.

Con el lanzamiento de My world y la canción Baby que lo volvió un fenómeno global, la idea de este joven increíblemente talentoso que se enseñó a sí mismo a tocar guitarra, piano, trompeta y batería desde que era pequeño.

Era el chico bueno, hasta que pronto llegó una etapa más rebelde de su vida y su música.

Una que se ve reflejada en canciones que exploran temas más adultos, que se alejan de lo juvenil para convertirse en temas sensuales y rudos como Sorry o su colaboración con DJ Snake en Let me love you.

Y, si algo nos indica el hecho de que sus cuatro álbumes de estudio han alcanzado siempre el primer puesto en la lista Billboard, es que la gente ama ambas facetas por igual.

Ahora, en su etapa de mayor madurez musical y después de años de no lanzar nada como solista, Bieber ha lanzado el esperado álbum Changes (2020).

Con canciones como Yummy e Intentions, Bieber nos muestra que está más que listo para devorar el mundo en esta etapa de su vida.

¡Incluso lanzó una nueva canción con Ariana Grande hecha para nuestros días en cuarentena! Stuck with U, un título ideal.

Y hablando de la cuarentena, creemos que la voz de Bieber es perfecta para darnos la energía que necesitamos para sobrevivir a los días de tedio y monotonía que a veces enfrentamos frente al computador.

Trabajo remoto

No hay mejor antídoto a aburrirse del trabajo en casa que lo mejor de la música moderna.

Precisamente para eso diseñamos esta playlist: es una fiesta con los titanes del pop contemporáneo, desde el sonido frenético de The Weeknd hasta la sensualidad de Halsey, desde las tusas de Karol G hasta la cautivadora voz de Shawn Mendes.

Porque no hay nada como terminar una tabla de Excel al ritmo de Niall Horan, o dejarse llevar por la voz de Justin Bieber mientras respondemos a esa larga lista de correos que tenemos pendientes.

El trabajo, lastimosamente, siempre tendrá días aburridos.

Pero, con la música adecuada, sea en casa o en una oficina, podemos darle la vuelta para trabajar al ritmo de lo mejor del pop.

