La Policía Nacional está tras la pista de una banda delictiva, conformada por cinco mujeres que se dedican al robo a personas en el sur de Quito.

Las ciudadanas fueron captadas en un video asaltando a una madre de familia.

Aproximadamente a las dos de la tarde de este martes 16 de junio, Emily llegó a la casa de su cuñada para encargar a su pequeño hijo de dos años, de pronto cinco mujeres la rodearon e intentaron robarle sus pertenencias.

“Ellas empezaron a halarme la cartera, al principio yo no sabía que es lo que querían, no sé si a mi hijo o era lo que me iban a robar”

Declaraciones de Emily