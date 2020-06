La sexta extinción masiva ya empezó y se acelera en 2020

Un nuevo estudio publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences sugiere que los seres humanos impulsan una sexta extinción masiva.

En esta ocasión, los expertos se enfocan en la situación de los animales vertebrados y el estudio determina que cerca de 100 especies de animales vertebrados desaparecieron de la faz de la tierra en los últimos cien años.

Ese dato es el indicador que permite a los científicos corroborar su teoría planteada en 2015 de que una sexta extinción masiva empezó ya y ahora en 2020 se está acelerando.

Según RT, » la tasa de extinción es mucho más alta de lo que se pensó hace cinco años y ya amenaza con que la naturaleza no pueda atender las crecientes necesidades vitales de los humanos, sostiene la página web de la Universidad».

Si bien el estudio hecho en 2015 dejaba planteado el hecho de que la extinción masiva empezó, los científicos no esperaban que en cinco años la situación se viera tan agravada por el mismo accionar de los seres humanos y su incontrolable deseo de explotar los recursos naturales del mundo.

«Una prueba de ello es que al menos 543 vertebrados terrestres se extinguieron durante el siglo XX, mientras que la reciente investigación estima que casi el mismo número de especies (515, o un 1,7 % de los vertebrados que analizaron) desaparecerán de la faz de la Tierra solo en las próximas dos décadas», publica RT.

Los expertos recomiendan a las autoridades de todo el mundo que se deberían endurecer los protocolos en contra del tráfico ilegal de animales en peligro de extinción que no solo representa un peligro para la fauna sino que también es riesgoso para la salud humana.

Hace cinco años los científicos dijeron que la sexta extinción ya empezó sobre la Tierra