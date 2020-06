Los clásicos del rock envejecen como el vino, es por eso que cualquier día tienen el poder de llenarnos de energía, hacernos saltar y ponernos a cantar junto a ellos.

Cada clásico del rock es único a su manera.

Después de todo, son esas canciones que, en un género que de por sí fue una apuesta nueva y fresca desde el comienzo, se atrevieron a ir un paso más allá.

No son solo el sonido de guitarras eléctricas y letras rebeldes.

Son el llamado que hace Freddie Mercury a cantar junto a él en su himno de victoria We are the champions, que Adam Lambert captura a la perfección en su homenaje You are the champions junto a Queen.

El largo y cautivador sintetizador que suena al principio de Baba O’Riley antes de que las teclas del piano entren gloriosas.

Aquel sentimiento disco y romántico con el que arranca Heart of glass antes de atraparnos con la voz de Debbie Harry.

Es esa energía, ese riesgo y esa particularidad la que está en cada canción de esta playlist que reúne los grandes clásicos del rock.

Desde la fuerza que emana la voz de Axl Rose en Sweet child o’mine, hasta las ganas de gritar, saltar y correr de la que nos contagia los primeros acordes de Start me up.

Desde la cautivadora monotonía que inspira The passenger de Iggy Pop hasta el sentimiento de victoria que transmite cada nota de Livin’ on a prayer de Bon Jovi.

Para esos días en los que necesitamos más energía que la que nos puede brindar el jazz o la música clásica, y donde el pop simplemente no es suficiente.

Para esos días de aburrimiento en cuarentena, en los que necesitemos una música que nos golpee con fuerza con cada nota

Y para esos días en los que simplemente queremos rockear… bueno, esta playlist es la respuesta.

Larga vida al rock.

Escuche esta playlist en:

Sobre nuestras playlists…

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: estudio, meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí