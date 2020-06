Liga si respeta las normas, asegura el galeno Juan Barriga

Juan Barriga, médico de Liga Deportiva Universitaria, afirmó que el equipo no rompió ningún protocolo de salud al tomar las pruebas de Covid-19 el pasado lunes.

Barriga indicó que Liga no trata de sacar provecho de la viveza, haciendo referencia a los últimos acontecimientos ocurridos en el fútbol ecuatoriano.

«En Liga no rompimos ningún protocolo, nosotros sí respetamos las normas y no intentamos sacar ventaja con la viveza. Nosotros hacemos las cosas rectas y no tenemos nada que esconder», afirmó el médico.

Agregó que, «por el contrario, estamos muy contentos de hacer todo lo necesario para precautelar la salud de empleados de Liga, jugadores y cuerpo técnico».

El galeno informó que el club universitario cumplió todas las normas de bioseguridad para tomar las muestras, el lunes, en las instalaciones del club.

Afirma que las mismas no fueron extraídas por el personal médico de Liga, sino por personal acreditado de un prestigioso laboratorio.

Así, respondió a las críticas que circulan en redes sociales: «Yo como médico no iba a, hacerle un torniquete en el brazo de un jugador y sacarle una muestra de sangre por la ventana de un auto. Esa es una norma básica de respeto al paciente, para nosotros, lo primero es la integridad de las personas».

«Los médicos de los equipos de primera hicimos un protocolo y lo mandamos a LigaPro, pero ellos mandaron otro. Además tenemos el de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y otro de la Secretaría del Deporte», indicó.

«Nos basamos en los tres documentos para tomar nuestras decisiones, con el único objetivo de precautelar el bienestar de todos quienes hacemos LDU».

Un caso positivo en Liga

Tras realizarse las pruebas de COVID-19, los resultados arrojaron un caso positivo en Liga. Los galenos informaron que el infectado no es parte del cuerpo técnico ni de los jugadores.

Juan Barriga confirmó esta noticia y, aunque no reveló el nombre del contagiado, indicó que pertenece al staff de la U.

Dicha persona fue enviada a casa de inmediato para que se mantenga en aislamiento durante siete días. Posteriormente, se le realizará un nuevo test para definir si puede o no regresar a sus actividades.