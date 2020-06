El verano ya está aquí, y pese a que no podemos salir a disfrutarlo de la manera tradicional, siempre podemos traerlo a nuestra casa con las mejores canciones y lo mejor del ritmo.

El verano ya está aquí: el sol golpeando con fuerza, la brisa de la tarde soplando por toda la ciudad, los árboles verdes y los pájaros cantando…

Y todos nosotros encerrados en cuarentena, viendo el mundo por nuestra ventana.

Sin embargo, si no podemos salir a disfrutar del verano, hay una mejor opción: traer el verano y toda su actitud a nosotros, a nuestros cuartos y a las salas de nuestras casas, a través de la música.

Todo lo que necesita para vivir el verano, con su actitud relajada y sus tardes soleadas, es un buen set de parlantes y poner a todo volumen esta playlist.

Llegó el verano

Este es el sonido definitivo de la temporada, con los hits que nos refrescan con sus sonidos.

Encontrarás la mezcla única de Could you be loved, en la que Bob Marley que mezcla el sonido tropical de Jamaica con los ritmos del disco.

También, Salió el sol de Don Omar, que mezcla el ritmo del reguetón con el “coolness” de la playa.

Está Safari, en la que J Balvin y otros artistas mezclan los ritmos urbanos con gran cantidad de influencias, desde lo tropical hasta lo electrónico, que nos obliga a bailar sin control…

Y así, hit tras hit, esta colección de canciones trae el calor y el disfrute del verano directo a nuestra casa, para que no nos perdamos ni un segundo de baile durante esta temporada.

Sobre nuestras playlists…

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: estudio, meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí