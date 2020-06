Los clásicos del reguetón

Hay cientos de canciones de reguetón que salen cada año, pero solo unas cuantas llegan a convertirse en esos clásicos que nos recuerdan a buenas fiestas, nos hacen cantar con fuerza y nos mueven hasta el piso.

El reguetón no es un género tan viejo como el rock o incluso como el hip-hop. Muchas de las leyendas que lo iniciaron con sus ritmos y rimas siguen creando música, y muchos de quienes lo vimos crecer aún lo bailamos.

Y aunque quizá aún no existe un “hall of fame” para sus compositores más reconocidos, o no haya disfraces o estatuas de cera de Daddy Yankee como las hay de Michael Jackson y los Beatles, sin duda ya hay clásicos dentro de este género que crece más y más cada año.

Es difícil describir un “clásico del reguetón”, pero es fácil reconocerlo una vez empieza a sonar. Es esa canción que no escuchamos hace años pero a la que le conocemos las letras de pies a cabeza. Ese tema que nos recuerda a fiestas de hace tiempo, que nunca pasa de moda, que cuando suena emociona a todo el mundo en la pista de baile.

EL LEGADO DEL REGUETÓN

Para tener un punto de referencia, solo basta echarle un ojo a esta playlist que creamos con los más grandes clásicos del reguetón. Aquí están todos, desde esos himnos que definieron el género como Dile de Don Omar y Rakata de Wisin & Yandel, pasando por, hasta llegar a esos temas más recientes pero igual de imponentes como Ginza de J Balvin, que se ha convertido en una forma instantánea de poner a todo el mundo a bailar en una discoteca.

Puede que estos no sean los mejores días para ir a la discoteca, pero nadie nos quita los recuerdos y las ganas de perrear de los que nos llenan estas canciones.

