Los Rolling Stones amenazaron con demandar a Donald Trump si utiliza sus canciones

Los Rolling Stones amenazaron con demandar a Donald Trump, si sigue utilizando una de sus canciones, «You Can’t Always Get What You Want», en sus campañas políticas.

“Esta podría ser la última vez que el presidente Donald Trump utiliza canciones de los Stones», dice un comunicado de la banda citado por el diario «Deadline».

Además, se conoció que el grupo de rock británico está en contacto con el organismo estadounidense de protección de derechos de autor musicales, BMI. Institución que anunció que cualquier uso de una obra del mítico grupo durante la campaña violaría el acuerdo de licencia con la organización.

«El BMI ha informado al equipo de campaña de Trump en nombre de los Stones que la utilización no autorizada de sus canciones constituiría una violación de su acuerdo de licencia», se menciona en un comunicado citado por Deadline.

Trump utilizó la canción «You Can’t Always Get What You Want» en su mitín político de Tulsa, Oklahoma. Sin embargo, esta no es la primer vez que lo hace pues en un mitín político en 2016 también la utilizó.

«En caso de que Donal Trump lo ignore y persista, será perseguido en justicia. Esto por haber incumplido el embargo y haber tocado música no autorizada», señala el comunicado.

TRUMP Y SUS PROBLEMAS PARA UTILIZAR CANCIONES

Los Rolling Stones amenazaron con demandar a Donald Trump por el usos de una canción y está no es la primera vez que el mandatario tiene problemas por utilizar canciones en sus mítines y de manera no autorizada por los autores.

Entre ellos la familia de Tom Petty, quienes adviriteron a Trump para que no utilizará la canción «I Won’t Back Down». Los familiares argumentaron que además de no haber sido autorizada el cantante no habría querido que sea utilizada en una «campaña de odio».

Asimismo, lo hizo el icónico grupo Queen, quien le prohibió usar «We are the Champions», durante una aparición del mandatario en el 2016.