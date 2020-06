María Paula Romo habla sobre la corrupción en el Ecuador

Este lunes en Los Desayunos de 24 Horas nos acompañó la ministra de Gobierno, María Paula Romo, para analizar los cambios de semáforo de más ciudades ante el comportamiento del COVID-19 en el país y para explicar las revelaciones de los diferentes hechos de corrupción en el Ecuador.

La ministra de Gobierno manifestó que es posible que más de seis cantones consideren el cambio de semáforo a color verde en esta semana. Y recordó que el cambio se lo debe realizar con disciplina y no excediéndose en confianza.

Asimismo, Romo dijo que esta es una semana importante de valoración de los posibles efectos de los cambios de semáforo. Pues explicó que hay ciudades que tiene más de 15 días desde el cambio y es momento de analizar el comportamiento del COVID-19 para pensar en un nuevo color de semáforo.

Respecto al sistema de salud, la ministra manifestó que en muchas ciudades la cantidad de camas están en su limite, pero esto es parte de lo predecible pues a más circulación más contagios. «Lo importante es mantenerlo así, en la mayor parte del Ecuador el sistema de salud esta en la capacidad de atender», añadió la ministra.

También explicó que una de las implicaciones del cambio de color del semáforo es el horario. Con el cual se permite menos aglomeraciones, más tiempo para realizar actividades y es mejor para la reactivación económica.

Es por eso que reconoció el compromiso de los alcaldes y la ciudadanía para realizar este cambio con la prudencia que se requiere para esta nueva normalidad.

CORRUPCIÓN EN EL ECUADOR

María Paula Romo se refirió a los hechos de corrupción recientemente revelados como delicados, pues en ellos se están investigando autoridades del ejecutivo, del legislativo y autoridades seccionales.

«Parte de lo doloroso de la pandemia han sido los actos de corrupción pública y privada. Allí podríamos dar con personas que están funcionando más allá de las personas y del gobierno y que van cambiando», aseguró la funcionaria.

La ministra afirmó que la corrupción se ha vivido en diferentes escenarios. Donde hubieron hechos pequeños y grandes que han perjudicado a la ciudadanía y costaron muchas vidas en el país.

Sobre la corrupción en el hospital de Pedernales, dijo que es un hecho muy penoso. Pues Manabí recibió alrededor de USD 3 000 millones después del terremoto y hasta el momento Pedernales no ha podido contar con un hospital.

Además, explicó que hace varios meses desde el Ejcutivo se descubrió garantías falsas lo que ocasionó la anulación del contrato. Es por eso que por los varios problemas del contrato no se ha perdido de vista y ahora se ha podido comprobar un nuevo acto de corrupción.

Romo negó que estos hechos tengan relación con la política. «Mi tarea con ministra de gobierno es mantener la relación con alcaldes, prefectos (..) De ninguna manera las conversaciones implican una prebenda, un reparto o peor todavía una especie de tolerancia a la corrupción».

«El presidente ha estado dispuesto a pagar un costo político muy alto y ha tenido una postura muy firme sobre este tema», añadió la ministra de Gobierno.

Asimismo, dijo que «la diferencia es que no se tapa, no se oculta, no se le hace homenaje a nadie». Romo aseveró que si alguien está involucrado en estos hechos de corrupción, independientemente de quien sea o de que partido político forme serán sancionados e investigados.

CASOS DE CORRUPCIÓN

Los hechos de corrupción en el Ecuador revelados en los últimos mese han sido de gran impacto y gran relevancia por las personas involucradas. Es por ello que la ministra de gobierno explicó que se están siguiendo los protocolos y las investigaciones pertinentes para aclarar los hechos y dar con los responsables.

Sobre los hechos de corrupción en los que se involucra al prefecto del Guayas, Carlos Luis M., dijo que no se conoce sobre la salida de los familiares y no existe una boleta de captura en contra de ellos.

Por otra parte, sobre la detención del exdirector del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, Jimmy Jairala, manifestó que había una orden de detención contra él pero nunca constó dentro de los detenidos. Aparentemente por un problema de comunicación entre la Policía y la Fiscalía.

Finalmente, sobre el funcionamiento de la justicia manifestó que es un tema grave y que preocupa al Gobierno. Pues no se entiende como un juez puede tomar decisiones en la sentencia pasando por procesos y decisiones ya establecidas. No es la primer vez y por lo tanto debemos exigirnos reacciones.

