Messi y su reacción ante el segundo DT del Barcelona causa polémica

Parece que La Liga se le escapó al Barcelona liderado por Lionel Messi. El club empató ante el Celta y dejó que el Madrid se perfile como el ganador de esta temporada.

Los medios internacionales y especializados en deportes hablan de una ruptura entre el camerino del Barcelona y Quique Setién, quien encabeza el cuerpo técnico y que llegó para reemplazar el tibio desempeño de Valverde.

En la pausa para la hidratación en el partido ante el Celta, Messi se acercó a la banca para beber agua y cuando el segundo DT del club, Sarabia, se acercó, el argentino se dio la vuelta y se alejó mientras decía algo sin recibir las indicaciones.

Según Yahoo, » Sin embargo, ahora sabemos que le dijo: «Qué quieres que haga, boludo. Qué quieres que haga». Esa es la frase que lanza Messi al aire tras la indicación de Sarabia, mientras bebe agua y se aleja del grupo. La frase fue leída por Líbero, el programa de TyC Sports».

Tal vez esa reacción de La Pulga es muestra de su frustración por el año que lleva y porque la afición, cuerpo técnico y dirigencia le sigue exigiendo más y más a un jugador que empieza a ver en el horizonte sus últimos años de carrera.

«Entre Messi y Sarabia no pasó nada. Cuando no hay victorias y no ganas, todo el mundo saca punta. Este es el circo en el que estamos montados. La relación que tenemos con la plantilla es buena. Es verdad que en momentos puntuales no estamos de acuerdo, pero no para hacer mención», dijo Setién en rueda de prensa.