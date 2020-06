Mujer que practicaba kayak fue salvada por un niño de 10 años

Un niño de 10 años se convirtió en héroe cuando rescató a una mujer que perdió el control en su kayak en la localidad británica de Teignmouth.

La mujer practicaba Kayak en un río que desembocaba en el mar, pero en un momento perdió el control y fue arrastrada por la corriente sin poder hacer nada por mantenerse a salvo.

Un grupo de personas vieron que la mujer tenía problemas para mantenerse a flote, entonces el pequeño niño tomó su bote y se dirigió a donde estaba la deportista.

Según RT, » La kayakista estaba agotada y no podía subir al bote, por lo que el menor ató el kayak a la canoa con una cuerda y lo remolcó hasta que llegaron los rescatistas. La madre del niño relató que Jay rema con frecuencia en esa zona y conoce bien sus aguas».

Good morning all. Feeling proud today- one of our pupils saved someone’s life ❤️ https://t.co/zfbGilwu25 #TinyVoiceTuesday #edutwitter