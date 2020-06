Nueva York analiza imponer toque de queda por protestas

El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, dijo este lunes que debate la «opción» de imponer un toque de queda en la ciudad debido a las protestas.

La muerte del afroamericano George Floyd a manos de la policía generó una ola de violencia. En un principio las manifestaciones se consideraban «mayoritariamente pacíficas», pero el domingo se tornaron violentas, con destrozos y saqueos en Manhattan.

«Hubo mucha actividad en los cinco distritos ayer, hasta la noche. Lo más importante: no hubo vidas perdidas. Por lo que sabemos no hubo heridos graves, estamos investigando un incidente pero en general no hubo ni protestantes ni agentes heridos», explicó el alcalde.

«Pequeños grupos violentos» destrozaron escaparates y saquearon tiendas y hubo en torno a unos 400 arrestos, según cifras provisionales policiales

«Estas personas no tienen nada que ver con las protestas pacíficas, lo que hacen es criminal y vamos a abordarlo», señaló el alcalde.

APROPIARSE DE UNA CAUSA

De Blasio dijo esperar más manifestaciones contra el racismo y la brutalidad policial desde este lunes. En ese sentido dijo «no creer que un toque de queda sea la estrategia correcta» pero estará «debatiendo la opción las próximas horas».

El alcalde de Nueva York, con la policía y con el gobernador Andrew Cuomo, analizarán «las estrategias que estarán en efecto esta noche».

Cabe recordar que se han decretado toques de queda en más de 40 ciudades del país debido a los disturbios raciales por la muerte de George Floyd.

Shea, presente en el acto, consideró que los protestantes violentos están «apropiándose de una causa» y explicó que cuando las manifestaciones terminaron, en torno a las 9 de la noche, «no había agenda» y estas personas «entraron en las tiendas y robaron», por lo que prevé desplegar hoy «una cantidad robusta de agentes de incógnito y con uniforme».

El jefe de policía animó a los ciudadanos de Nueva York a «protestar pacíficamente». Pero destacó que hay «un límite» que se cruza cuando, por ejemplo, se lanzan cócteles molotov a los agentes, y aseguró que «se perseguirá a esos cobardes».