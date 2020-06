¿Orejuela a Barcelona? Fabián Bustos lo desmiente por ahora

Los rumores circularon a través de redes sociales, ya que el futbolista Jefferson Orejuela manifestó que podría salir de los Gallos Blancos de Querétaro.

Jefferson Orejuela aseguró que su continuidad en el equipo mexicano es incierta. El futbolista ecuatoriano salió de Liga de Quito y se unió al equipo mexicano en enero de 2020. Pero debido a la pandemia, el fútbol mexicano se suspendió. A eso se suma la crisis económica que complica llegar a un acuerdo.

Es así que el futbolista dijo al programa Direct Fútbol que mantiene un diálogo con los dirigentes del club mexicano. «Es probable que no me quede».

Estas afirmaciones llevaron a que el rumor de recalar en un equipo ecuatoriano se hiciera más grande. Se habló sobre la opción de firmar por Barcelona.

Sin embargo, este jueves, el técnico de los «toreros» afirmó que no están pidiendo ningún jugador ni hablando de alguna desvinculación.

«No tenemos ninguna notificación oficial. Como ya lo anticipé, nosotros no hemos pedido ningún jugador ni ninguna desvinculación. Pero cuando el libro de pases está abierto, seguramente hay rumores. De ahí, oficialmente no hay nada, no hemos hablado del tema. Todas las semanas tenemos reuniones con la dirigencia y se conversará».

El Querétaro adquirió un 60% de los derechos deportivos del jugador. El porcentaje restante lo tiene Fluminense de Brasil, informó el portal Globoesporte.

Cabe recordar que una reciente auditoría realizada a la interna de Barcelona reveló un déficit de alrededor de 51 millones de dólares.