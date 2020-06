Oswaldo Domínguez comenta sobre falta de control de avionetas

El excomandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana, Oswaldo Domínguez, se refirió al caso de la avioneta en la que Daniel Salcedo pretendía salir del Ecuador.

En el espacio de entrevistas «Los Desayunos 24 Horas», Domínguez afirmó que existió una falta de control de la avioneta que se accidentó.

Para Domínguez, la Dirección General de Aviación Civil (DGAC), es la encargada de vigilar el trayecto de la avioneta que despegó desde el aeropuerto de Guayaquil.

El excomandante considera que este tipo de vuelos debe tener varias fases de control. «Un evento de esta naturaleza se tiene que analizar desde la solicitud para el vuelo, la autorización, el despacho y la conclusión del mismo».

«Para mi existe una falta de control adecuado a este tipo de operaciones», apuntó Domínguez.

Y agrega que la DGAC es el ente que deberían revisar el cumplimiento de los planes de vuelo de este tipo de operaciones.

«Según se ve en las imágenes, no son los controles más adecuados para el despacho de un vuelo de esta naturaleza», considera.

Afirma que una vez que el avión despega y antes de aterrizar, en su última comunicación con la torre de control se debe verificar la diferente información de vuelo.

«La torre de control de Guayaquil, a través de tránsito aéreo, autoriza a que la avioneta continúe con su vuelo y aterrice. Ese tramo de vuelo no está debidamente registrado. No está controlado, no sabemos si la avioneta aterrizó y luego de eso no notifica que va a volver a decolar», indica.

En este sentido, Oswaldo Domínguez insiste: «considero que los actuales controles que tiene la DGAC para este tipo de operaciones debe ser revisado. No presenta las garantías que la ciudadanía demanda frente a la amenaza que existe del cumplimiento de estas operaciones ilícitas».