Ante las revelaciones del portal digital Periodismo de investigación, donde se reveló la supuesta vinculación de funcionarios con la red de corrupción de los hospitales del IESS, Paúl Granda rechaza que se reunió con Daniel Salcedo.

La Fiscalía allanó las suites de Daniel Salcedo y Luis Jairala en las Torres Colón 1 y 2, al norte de Guayaquil. Al lugar supuestamente habría ingresado por dos ocasiones Paúl Granda, cuando era director del IESS, según el portal Periodismo de Investigación.

En los allanamientos se decomisó documentación, una caja fuerte discos de memoria, un celular y un automóvil. Además, los registros de la garita y un vehículo son parte de evidencias.

A Daniel Salcedo y Luis Jairala se los investiga por formar presuntamente una red de corrupción en que operaba en el interior de los hospitales del IESS.

De acuerdo a la denuncia del portal digital Periodismo de Investigación, en una de estas oficinas Salcedo se reunía con empresarios de pantalla, administradores de hospitales, intermediarios, políticos y hasta con colaboradores del Gobierno.

Ante la vinculación de Paúl Granda con Daniel Salcedo, el exdirector del IESS se pronunció.

«Me ratifico que jamás, jamás, me he reunido por ningún concepto con el señor Daniel Salcedo Bonilla en ese lugar, ni en ningún otro. No lo conozco al señor Salcedo», manifestó Granda.

Paúl Granda rechaza que se reunió con Daniel Salcedo, los detalles en el siguiente video: