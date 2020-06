Pichincha registra 4. 598 casos de coronavirus

Pichincha registra 4598 casos con Covid-19 y 328 fallecidos, siendo la segunda provincia más afectada a nivel nacional.

En el espacio de entrevistas de nuestro Noticiero de la Comunidad, el presidente del COE Provincial, Agustín Albán habló sobre la situación de la provincia de Pichincha ante la emergencia sanitaria por Covid-19.

El secretario manifestó que todos los cantones de Pichincha se encuentran en semáforo amarillo excepto Cayambe que se mantiene en rojo.

Albán indicó que la población ha acatado las medidas de seguridad en esta nueva fase de distanciamiento social. “Yo he salido a la calle mucho y me he topado que todo mundo está con su mascarilla”, dijo el secretario.

Asimismo insistió que las medidas se han tomado para facilitar la productividad en la provincia, más no para facilitar la movilidad, ni que para la gente salga de paseo.

Razones para que Quito regrese a un semáforo rojo

Albán manifestó que la posibilidad de regresar a un semáforo rojo se basa en dos factores, el primero es el incremento en el número de contagios y el segundo la saturación en el sistema sanitario.

¿Cuál es la capacidad hospitalaria en Pichincha?

“En momentos hemos llegado al límite en la capacidad hospitalaria”, manifestó Albán.

Sin embargo, se ha incrementado la capacidad de manera importante y esto ha permitido ir manteniendo las atenciones a los pacientes que ingresan por Covid-19.

“Estamos llenos pero no rebasados”, dijo el secretario.

Finalmente expresó que la situación en Pichincha está controlada e hizo un llamado a la ciudadanía a cuidarse y respetar las medidas de bioseguridad.

