Una jornada de protestas se desencadenó en Guadalajara (México) por la muerte de Giovanni López, un hombre que fue arrestado supuestamente por no llevar una mascarilla en público. El hombre de 30 años habría sido detenido a medidados de mayo y se responsabiliza a la policía por su fallecimiento.

Al parecer, luego del arresto, los familiares de López acudieron a buscarlo a la comisaría. Allí les dijeron que lo habían trasladado al hospital público de Guadalajara. Una vez en el hospital, sus familiares lo hallaron muerto. La autopsia reveló más tarde que murió por un fuerte golpe en la cabeza.

Un vídeo publicado el pasado miércoles en las redes sociales muestra a varios policías arrestando violentamente a López mientras ciudadanos recriminan su actuación. Por su parte, los policías argumentan que se estaba resistiendo.

