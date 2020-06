Quito apuesta por la bicicleta para evadir al Covid-19

Quito ha apostado por el transporte en bicicleta como medio para evitar la propagación del coronavirus SARS-CoV-2.

La ciudad, tiene previsto ampliar sus ciclovías a 120 kilómetros, de los 64 que tenía antes de la pandemia.

«Hicimos un conteo en dieciséis puntos de la ciudad y determinamos un incremento del 600% de desplazamientos en bicicleta, es decir, seis veces más que antes», aseguró a Efe Fernando de la Torre, director metropolitano de modos de transporte sostenibles en la Secretaría de Movilidad de Quito.

Un crecimiento originado por la imposibilidad de desplazarse en coche durante la pandemia.

Sin embargo, ya en la fase de desescalada, parece que los ciudadanos se han acostumbrado a la bicicleta para evitar contagiarse del coronavirus.

La Alcaldía estima que hasta antes de la pandemia, casi el 70% de las población de Quito se movilizaba en transporte público.

Pero, la suspensión de este servicio al inicio de la cuarentena, alentó a que muchas personas buscaran la opción de las dos ruedas.

Ante esta nueva situación, y también con el fin de evitar aglomeraciones, el Municipio capitalino tiene planeado aumentar 62,7 kilómetros de ciclovías.

La ampliación incluirá ejes trasversales y longitudinales, dotando a la urbe de más de 120 kilómetros en vías para ciclistas.

El representante de la Secretaría de Movilidad explicó que «el plan surge de la necesidad de desplazar usuarios del transporte público, punto crítico de contagios».

La ruta ciclística se iniciará desde Carapungo y Calderón, en el norte, hasta Quitumbe en el sur, y con ayuda del sector privado se construirán estacionamientos de corta distancia sin costo, en varios puntos de la ciudad.

De la Torre estima que comenzarán con 138 «cicloparqueaderos» y que «dependiendo de la demanda se incrementarán».

En el centro comercial «El Jardín», en el norte de la ciudad, existe ya un estacionamiento de larga estancia que tiene las seguridades necesarias para dejar la bici durante una jornada.

Mire también

AMLO: "Que no haya psicosis, que no haya miedo, que no haya temor" https://t.co/mKKp1CWeyy