Renee Gracie, la piloto de autos que se pasó a la industria para adultos

Renee Gracie es una mujer que durante largo tiempo se dedicó a las competiciones de autos V8. Pero esta vez ha dado un giro al volante de su vida para pasar al mundo del porno. Y afirma estar contenta.

“Es lo mejor que he hecho en mi vida”, confesó Gracie en una entrevista concedida al rotativo británico ‘Daily Telegraph’.

En 2015, la joven australiana Renee Gracie se convirtió en la primera mujer en ser piloto de tiempo completo en competiciones de automovilismo con vehículos V8. Pero poco a poco, Gracie fue perdiendo interés por las carreras. Fue entonces que siguió los consejos de algunos de sus seguidores de las redes sociales.

“Es lo mejor que he hecho en mi vida. Me ha situado en una posición financiera que jamás podría haber soñado y realmente lo disfruto”, afirmó Gracie.

Gana más de 11.000 euros diarios con su portal

En apenas dos años después de pasarse al mundo del entretenimiento para adultos, Gracie ha logrado un éxito impresionante, como ella lo confiesa.

Acumula más de 170.000 seguidores en Instagram y se embolsa más de 11.000 euros diarios gracias al contenido erótico que comparte en una página de suscripción.

La expiloto empezó publicando algunas instantáneas desnuda y en menos de una semana ya había ingresado más de 1.700 euros. Posterior a eso, afirma, decidió añadir contenido audiovisual. Los números crecieron, por lo que su web pasó a ser de suscripción, algo que le permite tener ingresos fijos.

Tiene el apoyo de su familia

La joven, quien actualmente tiene 25 años, asegura que cuenta con el apoyo de su familia: “Lo creas o no, mi padre lo sabe y me apoya. Creo que podría decir que mi padre está orgulloso por mi situación financiera y por todo lo que he conseguido con este sitio”, finalizó.