Reportan nuevo brote de ébola en la República Democrática del Congo

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que hay un rebrote de ébola en la localidad de Équateur en la República Democrática del Congo.

Adhanom usó su cuenta de Twitter para anunciar el rebrote de ébola y además anunció que el Ministerio de Salud de ese país informó que se registraron seis casos, de los cuales cuatro terminaron en la muerte de los infectados.

A new #Ebola outbreak detected in western #DRC, near Mbandaka, Équateur province. @MinSanteRDC has identified 6 cases, of which 4 people have died. The country is also in final phase of battling Ebola in eastern DRC, #COVID19 & the world’s largest measles outbreak.