Se confirma el primer caso de VIH resistente a los antirretrovireles

El VIH, que provoca el SIDA, causa estragos en todo el mundo y ha cobrado la vida de al menos 25 millones de personas, pues no hay una cura para la enfermedad o un fármaco que elimine el virus del organismo.

Portar VIH ya no es una sentencia de muerte definitiva, pues la ciencia desarrolló medicamentos antirretrovirales para «mantener a raya» al virus y que no cause estragos letales en quienes están infectados.

Pero el VIH, al parecer, mutó y se registró un caso en el que el virus mostró resistencia a los fármacos desarrollados hasta hoy.

Según Yahoo, » Hace tan solo unos días, la revista Lancet ha publicado el primer caso de un paciente de SIDA portador de una cepa de virus resistente a las cinco familias de fármacos orales que utilizamos frente al VIH. Hasta ahora, los estudios científicos habían registrado dos pacientes con resistencias a algunos fármacos y antirretrovirales existentes, pero no a todos los medicamentos simultáneamente».

Los expertos confirman que en 2017 se recolectó una muestra de sangre del paciente de 41 años y se hicieron las pruebas para concluir que se trata de una cepa tipo B de VIH 1 pan-resistente a todos los fármacos e incluso a sus combinaciones cruzadas.

La OMS ya advirtió que el VIH podría mutar y sobre los casos resistentes a los fármacos en todo el mundo.

Recuerde que la única forma de evitar el contagio de SIDA y otras enfermedades venéreas son el correcto uso de preservativos y mantener una vida sexual responsable.

El uso de drogas inyectables o un hecho tan simple como compartir el cepillo de dientes aumentan el peligro de contraer VIH y desarrollar posteriormente SIDA.

