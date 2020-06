Spike Carlyle cometió un grave error en el octágono de la UFC

Spike Carlyle se enfrentó a Billy Quarantillo en la pelea de fondo de la velada de la UFC que se desarrolló en Las vegas, Estados Unidos, el 30 de mayo.

Los luchadores llevaron un primer round parejo, pero segundos antes de que sonara la campana, Spike Carlyle creyó que el asalto terminó, soltó a su rival y se dirigió hacia su esquina.

Quarantillo sabía que el round aún no terminaba y se lanzó en contra de su rival para conectar un golpe de izquierda que casi noquea a Carlyle y todo dentro de la legalidad de los reglamentos.

Spike Carlyle thought the round was over and got dropped LMAOOOOOOOOOOOOOOOO pic.twitter.com/bA5YxXE9lO

Según RT, » Finalmente los luchadores completaron las tres vueltas estipuladas. El segundo asalto fue de trámite parejo, aunque, al igual que el primero, con cierta ventaja para Spike. La última ronda fue ganada por Quarantillo, que se quedó con el triunfo en decisión unánime».

Luego de la pelea, Spike Carlyle usó su cuenta de Twitter para enviar un mensaje a todos sus seguidores. En el tuit, el luchador sostiene que su principal motivación es entretener a los aficionados de la UFC y MMA en general y que por último eso fue lo que hizo, cumplió con su deseo.

Win or Lose I come to entertain and that’s what I just did so y’all better build me a statue now.