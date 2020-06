En medio de días cada vez más ocupados y cada vez más claustrofóbicos en medio de esta cuarentena, está bien poner la vida en pausa de vez en cuando. Que solo se escuche la lluvia, nuestra respiración y esta relajante playlist.

¿Hace cuánto que no te tomas un respiro? ¿Qué no dejas de estar pendiente todo el día de reuniones de trabajo y fechas de entrega para proyectos que parecen infinitos?

¿Hace cuánto que no haces una pausa de las clases y de leer libros de estudio hasta bien entrada la madrugada?

¿Hace cuánto no te relajas por un momento en vez de estar cocinando, saltando de llamada en llamada de amigos y familiares, de estar cuidando a los pequeños de la casa?

En verdad se ha vuelto bastante difícil tomarse un momento para relajarse en medio de esta cuarentena.

Tómate un respiro

Si crees que es el momento de un merecido descanso, de simplemente recostarte una hora en el sofá con una taza de té y poder cerrar los ojos sin preocupaciones por un momento…

¿Por qué no acompañar ese instante con la mejor música para despejar toda preocupación y ansiedad de tu cabeza?

Para ese pequeño respiro en el día hemos creado la playlist perfecta para poner nuestras mentes en blanco, para dejarnos llevar por melodías suaves y sentimientos tan puros que, aunque sea por un momento, nos hacen sentir en paz.

La emoción y el amor que trae la voz de George Harrison en My sweet lord o las armonías de los Beach Boys en God only knows.

La romántica melancolía de Pale blue eyes de The Velvet Underground.

La alegría de simplemente ver llover de la misma manera que lo hace Creedence Clearwater Revival.

La nostalgia de las canciones de The Mamas & The Papas…

Así que, cuando sientas que el día es demasiado, que por un instante todo puede esperar mientras tomas un respiro del asfixiante día a día que pasamos todos los días encerrados en casa.

Estas son las melodías que pueden ayudar a que nos vayamos a un lugar lejos, libre de toda preocupación.

Escuche esta playlist en:

Sobre nuestras playlists…

Hemos preparado una selección de listas de reproducción para acompañarte en tiempos de cuarentena.

Cada una de ellas está dedicada para un momento específico: estudio, meditación, relajación, ejercicio y mucho más.

Si aún no eres uno de nuestros seguidores, pues no es tarde para serlo, encuentra todas nuestras listas de reproducción 👉 aquí