Trueque para enfrentar la crisis – Primera parte

Dar una cosa y recibir otra a cambio, sin que haya dinero de por medio, es una alternativa que ha tomado fuerza en medio de la crisis que ha generado en el mundo la pandemia. Aunque no es nueva, al contrario, es una práctica milenaria, hay momentos en los que la necesidad de ahorrar nos impone buscar diferentes opciones para adquirir productos. Esto no solo tiene beneficios económicos, también nos permite dar una nueva vida a objetos que quizás ya no usamos pero que pueden ser muy útiles para otras personas. En este primer reportaje les contamos por qué está activándose el trueque para enfrentar la crisis.