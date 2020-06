En Nueva Zelanda, una mujer se convirtió en millonaria y tardó varios días en descubrirlo, pues se había «olvidado por completo» que tenía el boleto de la lotería de este país, así lo reportaron medios locales.

Cuando la mujer estaba de paseo el domingo, se acordó del boleto que había comprado unos días antes y entró a un quiosco para verificar el número.

Después de escanearlo dos veces, todavía no estaba segura de lo que estaba pasando. «Aparecieron las palabras ‘Enhorabuena, ganador de la División 1’. Me sorprendió mucho, pero no estoy seguro de lo que significaba», dijo la mujer.

Es por eso que le pidió a una empleada del lugar que lo revisara.

«Ella levantó la vista y dijo: ‘Has ganado 10,3 millones (6,6 millones de dólares estadounidenses). Y nos miramos durante bastante tiempo, sin saber qué hacer», contó la mujer.

La mujer no podría creer lo que estaba sucediendo, pues se convirtió en millonaria y tardó varios días en descubrirlo.

«Estaba tan sorprendida que necesitaba sentarme, la señora y su gerente me trajeron una silla. ¡De repente me sentí muy caliente y luego comencé a caminar!»

Después de ponerse en contacto con los responsables de la lotería, dio la noticia a su familia.

«No se lo podían creer, fue increíble ver sus caras iluminadas cuando se dieron cuenta de que era verdad. Todo el mundo estaba muy contento», señaló la mujer.

Después de recibir su premio, la mujer ahora menos impactada ya tiene algo pensando para su futuro.

«Todavía es muy temprano, pero lo único que se me viene a la mente es poder comprar mi primera casa. Siempre lo sentí como un objetivo muy inalcanzable, pero esta victoria lo hace todo posible».