Venezuela es una ‘bomba de tiempo’ en salud pública, según Iván Duque

La agencia Reuters recoge las declaraciones del presidente de Colombia, Iván Duque, quien este viernes aseguró que Venezuela es una ‘bomba de tiempo’ para la salud pública.

El mandatario destacó al vecino país como “un riesgo adicional” en los intentos de su gobierno por contener al coronavirus a pesar de más de tres meses de aislamiento y esfuerzos económicos.

El caso de Venezuela, la información es nula, entonces es prácticamente un albur todo lo que ocurre allá porque no hay buenas capacidades hospitalarias, no hay buenas capacidades epidemiológicas, hace mucho tiempo no se hacen programas serios de inmunización. [dijo Duque a Reuters]