Videos de Trump generan polémica por su estado de salud

Donald Trump, presidente de Estados Unidos de Norteamérica, cumplió 74 años y varios medios de comunicación recogen momentos que dejan ver que el estado de salud del magnate no sería el mejor.

El primer video que se compartió en redes sociales tiene que ver con la imposibilidad aparente de Trump para llevar un vaso de agua a su boca con una sola mano. En el clip se ve que el Presidente de Estados Unidos tiene que usar las dos manos tras el intento de hacer la acción solo con su mano derecha.

La oposición a Trump aprovechó el clip para decir que el estado físico del político no es el mejor y que se lo ve desmejorado desde que asumió la presidencia. Ahora con 74 años, Trump es el presidente más viejo en la historia de Estados Unidos.

El oro clip que se compartió en redes es el de Trump mientras baja por una rampa luego de pronunciar un discurso y se lo ve moverse con mucho cuidado, como si no pudiera usar normalmente sus rodillas, pero es menos evidente que el dl vaso de agua.

Este clip también abrió una serie de comentarios sobre el estado físico de Trump y sus capacidades físicas a los 74 años y al mano de Estados Unidos.

Pero el mismo Presidente Estadounidense se defendió en su cuenta de Twitter en donde apuntó que » La rampa que descendí después de mi discurso de graduación de West Point era muy larga y empinada, no tenía pasamanos y, lo más importante, era muy resbaladiza. Lo último que iba a hacer era «caer» para que las noticias falsas se diviertan. Los últimos diez pies corrí. ¡Impulso!»

The ramp that I descended after my West Point Commencement speech was very long & steep, had no handrail and, most importantly, was very slippery. The last thing I was going to do is “fall” for the Fake News to have fun with. Final ten feet I ran down to level ground. Momentum!