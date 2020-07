Agua, el divertido tema de JBalvin y Tainy te atrapará

El nuevo video de Jbalvin y Tainy, «Agua», de la película de Bob Esponja, es todo un éxito en redes sociales.

En menos de 24 horas de su debut, el video ya supera las 3 millones de reproducciones y ocupa los primeros lugares en países como Ecuador, Colombia y México.

A eso se suman los más de 10 millones de views del video lyric lanzado seis días atrás. Todo esto puso a JBalvin y Tainy en el ‘top ten’ en Latinoamérica, lo que anticipa que «Sponge on the run» será todo un éxito.

Pero eso no es todo, JBalvin sorprendió a sus fanáticos con los pasos de baile para esta canción a través de redes sociales.

Bueno, realmente el artista dio paso a su amiga influencer Nicole Romero para que baile y genere la tendencia en plataformas como Tik Tok.

Y sí, miles de personas se sumaron a imitar la popular, fácil y entretenida coreografía.

“Este es el baile oficial de ‘Agua’ no se dejen engañar. Felicidades a Nicole por su momento de fama”, escribió JBalvin en su publicación.

Sin duda alguna JBalvin y Tainy siempre imponen tendencia y rompen récords con todos sus proyectos. ¿Aún no has mirado el video oficial de #AGUA? No te lo puedes perder, míralo aquí.

