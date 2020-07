Anthony Fauci, el científico que da un gran ejemplo a todos

En medio de la pandemia de covid-19, Anthony Fauci se convirtió en tendencia por una fotografía que recoge un pasaje de su extensa carrera como médico y científico.

Anthony Fauci, quien es experto en enfermedades infecciosas, lidera la lucha de Estados Unidos contra el coronavirus y los usuarios de redes recordaron su trabajo durante el brote de ébola en 2015.

En Twitter fue publicada una foto de Anthony Fauci en la que se lo ve vestido con un traje protector para evitar el contagio y listo para atender a un paciente infectado con ébola.

El científico tenía 74 años en ese entonces y según la publicación, decidió él mismo atender al paciente con ébola para dar un ejemplo a su grupo de trabajo.

«Regresemos hace cinco años, cuando Anthony Fauci, de en ese entonces 74 años, se vestía para tratar un paciente con ébola porque ‘quería demostrar a su equipo que no les pediría algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer’. Así es como luce el liderazgo», dice el texto que acompaña a la publicación.

Throwback to 5 years ago when Tony Fauci, at 74 yo, was suiting up to treat an Ebola patient himself because he "wanted to show his staff that he wouldn't ask them to do anything he wouldn't do himself". This is what leadership looks like. https://t.co/QctW672ykC pic.twitter.com/71j5qNWOsP