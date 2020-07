Diego Burneo, gerente general del Biess, dio a conocer la realidad en la que se encuentra actualmente la institución. Afirmó que encontró cosas buenas y malas sobre las cuales trabajar.

«Es importante señalar que el papel del Biess, al ser una banca de inversión institucional, su trabajo es justamente enfrentar ese tipo de retos», indicó.

Y afirmó que si encuentra temas que se ejecutaron equivocadamente y de mala fe, dará aviso a las autoridades respectivas.

«Toda banca de inversión debe tener inversiones a mediano y largo plazo para solventar el flujo futuro y tener ingresos permanentes», afirmó.

En ese sentido, indicó que se debe hacer ajustes en temas de inversión privada y fideicomisos, así como en procesos de cobro.

«Hay muchos temas, también, de deudas no cobradas. No me refiero a la época de la pandemia, sino de muchos años atrás. Me refiero a créditos hipotecarios, inversiones. Todo esto tenemos que entrar en un proceso de cobro», puntualizó.

Sobre los servicios que actualmente tiene el Biess indicó que necesita sentarse con el directorio para sentar bases para las mejoras.

«El Biess tiene el tema de banca de inversión por un lado, y por otro los servicios financieros especializados para jubilados y afiliados. Inclusive, una parte pequeña pero importante, de servicio a la comunidad a través de los montes de piedad, lo que también estamos organizando y mejorando», resaltó.

Y para esto, Burneo sostuvo que se concentrará en la parte técnica. «Lo que he hecho para aceptar esta posición es sentarme con el directorio y decirles que soy un tipo técnico que necesito trabajar en técnica. Yo no entro en la parte política, para eso están otras instancias», acotó.

Sobre la liquidez para pagos a jubilados

Burneo afirmó que, en beneficio de los afiliados, se debe trabajar sobre el balance actuarial. «Aquí, esta institución es especial. A la vez que somos mandarios también somos mandantes».

«Lo que podemos decir es que si manejamos transparencia y lineamientos de anticorrupción el Biess va a ser bien aceptado en Ecuador y el exterior», sostuvo.

«Tenemos que tener una estrategia de utilizar el portafolio que tenemos para traer inversiones del exterior e inyectar en la economía. Tenemos un doble propósito, ser un factor de recuperación económica pero también permitir que la economía se vaya reactivando y generando más trabajo que genera más afiliados y eso genera un círculo virtuoso».

«Por otra parte, debemos tener inversiones que nos aseguren en balance actuarial a futuro», resaltó.

