No hay nada más frustrante que nuestra conexión a la red no vaya de la mano con todas las tareas y por qué no con el entretenimiento que encontramos en el ciberespacio. Hay distintas razones por las cuales la señal no funciona de manera óptima. Hoy dos expertos nos dan algunos consejos claves sobre las antenas, el router, las interferencias, en fin, datos muy interesantes para entender cómo aprovechar su Internet.