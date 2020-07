En el hogar tenemos objetos que utilizamos todos los días y a los que muchas veces no les prestamos atención, también hay acciones tan habituales como cambiar sábanas, toallas, el cepillo de dientes o el maquillaje a las que muchas personas no dan importancia ¿cada cuánto es recomendable hacer esos cambios? ¿qué dicen los expertos de nuestras costumbres cotidianas? Aunque no debemos obsesionarnos con la higiene y la limpieza, es posible evitar enfermedades siguiendo algunos de estos consejos del hogar.