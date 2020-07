La Oficina de la Fiscal General de Nueva York anunció, este martes, que Harvey Weinstein y las mujeres que lo acusan de abuso sexual llegaron a un preacuerdo de casi 19 millones de dólares para poner fin al proceso legal en contra del exmagnate de Hollywood.

La millonaria cifra de USD 18.875.000 será parte de un fondo que se distribuirá entre las “mujeres que experimentaron un ambiente laboral hostil, acoso sexual y discriminación de género mientras trabajaban en The Weinstein Company, así como abuso sexual por parte de Harvey Weinstein”, dijo la Oficina de la Fiscal General.

Este acuerdo es una victoria para cada mujer que ha sufrido acoso sexual, discriminación, intimidación o represalia por parte de su empleador. [dijo Letitia James, fiscal de Nueva York]

De ser aceptado el acuerdo, las partes denunciantes deberán cumplir acuerdos de confidencialidad, no divulgación y no menosprecio con The Weinstein Company o cualquiera de los exrepresentantes. No obstante, aclaró la fiscal, serán libres de contar sus historias sin temor a represalias.

El acuerdo aún debe ser aprobado por el tribunal de distrito y el tribunal de quiebras que preside el caso de quiebra de The Weinstein Company.

Fuente | CNN en español/ABC