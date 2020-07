La popular serie de Disney Channel, Phineas y Ferb, se prepara para estrenar su nueva película en la plataforma de streaming de la compañía. El filme titulado ‘Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe’ se lanzará el próximo 28 de Agosto del 2020 en Disney+.

El filme es traducido en español como ‘La película de Phineas y Ferb: Candace contra el universo’. Disney lanzará al mismo tiempo una banda sonora original de la serie el mismo día de estreno.

La historia basada en la serie emitida entre 2007 y 2015 en Disney Channel ha generado bastante expectativa entre los fanáticos, chicos y grandes, que la siguieron durante esos años.

Tan popular se volvió que Phineas y Ferb que ha sido acreedora de tres premios Emmy. La serie cuenta las aventuras de dos hermanastros, Phineas y Ferb, quienes crean fantásticas edificaciones y dispositivos para luchar contra el aburrimiento.

A la par, su hermana Candace quiere, sin éxito alguno, dejarlos en evidencia ante sus padres. Además, la serie de Disney relata las aventuras de la mascota Perry el ornitorrinco, quien tiene una doble vida como agente secreto, enfrentado al malvado Dr. Doofenshmirtz.

Fuente | CNET/Atomo Network