EEUU ofrece recompensa de 5 millones por el presidente del TSJ de Venezuela

El secretario de Estado de EE.UU., Mike Pompeo, anunció este martes una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve al arresto y al enjuiciamiento del presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, Maikel Moreno, considerado cercano al chavismo.

En un comunicado, Pompeo también sancionó a Moreno y su esposa por estar envuelto «en una significativa corrupción». Aseguró que éste «había recibido sobornos para influir en el resultado de casos criminales y civiles en Venezuela«.

Según Pompeo, Moreno, a quien calificó como «un amigo de Maduro», utiliza «su posición de autoridad» para obtener «beneficios personales».

Maikel Jose Moreno Perez, a Maduro crony, used his position of authority for personal gain, accepting bribes to influence the outcomes of criminal cases in Venezuela. In publicly designating him today, we are sending a clear message: the U.S. stands firmly against corruption.