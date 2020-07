Javier ‘El Chicharito’ Hernández fue descartado definitivamente por el entrenador del LA Galaxy para jugar el nuevo campeonato de la MLS por una lesión sufrida durante un entrenamiento. El técnico del club, Guillermo Barros Schelotto confirmó que Chicharito estará fuera de 3 a 4 semanas debido a lesión en la pantorrilla.

Schelotto espera que Hernández se pueda recuperar lo más pronto posible, sin embargo, con esta decisión el delantero mexicano será una baja importante para la plantilla en un mes aproximadamente.

Tuvo una molestia en el entrenamiento y es una lesión que le llevará 3 o 4 semanas recuperarse, veremos la gravedad y la recuperación de él. [declaró Schelotto]

Esto significaría que el ‘Chicharito’ no volverá a jugar el torneo de MLS is Back, cuya fase de grupos termina el próxima 23 de julio. No obstante, si el delantero se logra recuperar y su club llega hasta la final, podría volver a tener acción el próximo 23 de agosto.

Fuente | 90 minutos/ESPN