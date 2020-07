Elon Musk alerta de los dos grandes peligros para la humanidad

El fundador de Tesla habló sobre el gran desafío que enfrentará la raza humana en las próximas décadas para poder subsistir.

Este martes, a través de Twitter, Elon Musk, fundador de Tesla, reveló lo que para él son los 2 más grandes peligros para la humanidad:

Inteligencia artificial y disminución de la población a nivel mundial.

Musk publicó dicho tuit tras hacerse público el estudio elaborado por investigadores de la Universidad de Washington, en el cual pronosticaron que para el 2064, el tamaño de la población a nivel global será de 9,700 millones, cifra que descenderá abruptamente a 8,800 4 décadas después.

“Este es un problema serio. La proporción de jubilados y trabajadores está conduciendo hacia la insostenibilidad a muchos países. Una pirámide demográfica invertida es inestable”, escribió en otro tuit.

Exactly, this is a serious problem. Ratio of retirees to workers is tracking towards unsustainability in many countries. An upside down demographic pyramid is unstable.