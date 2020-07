Encuentran parásito creciendo en la garganta de una mujer

Una mujer acudió a un hospital de Tokio debido a que varios días después de comer sashimi, un tradicional plato japonés, sufría de dolores e irritación en la garganta.

Los médicos realizaron varios análisis de sangre sin identificar nada inusual, pero una inspección física más cercana en la zona afectada, reveló un extraño cuerpo negro retorciéndose en una de las amígdalas de la mujer.

Un reporte médico publicado en la revista The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, reseña que los doctores del hospital extrajeron un gusano de casi 4 centímetros de largo de la garganta de la paciente.

El parásito hallado es un “P. azarasi”, que pertenece a la familia “Anisakidae”.

Este junto a otros nematodos representan un peligro al ingerir pescado poco cocido, principalmente afecta al sistema digestivo, pero la infección en la garganta es extraña.

Sin embargo, se conoce que la infección a esta cavidad bucal causa hormigueo y tos.

La infección por parásitos puede ser causada por ingerir carne o pescado crudo. Entre los síntomas más comunes están los problemas digestivos y picazón en algunas partes del cuerpo.

