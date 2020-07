Encuentran un extraño reptil con «extremidades humanas» (FOTO)

En la localidad Boulder City (Nevada), Estados Unidos, una mujer grabó a un pequeño reptil que presentaba una forma extraña en sus extremidades.

Laautora del video dijo que el reptil tenía patas muy parecidas a brazos humanos y no tardó en subir el clip a redes sociales en donde también preguntó si alguno de sus seguidores sabía de qué especie se trataba.

Mystery alien creature with ‘human-looking arms’ freaks out the internethttps://t.co/L4qH8aea66 pic.twitter.com/gs6fOTcnYj — Daily Star (@dailystar) July 9, 2020

Según RT, » El animal no se mueve mientras la autora del video mueve la cámara para mostrarlo. Uno de los usuarios intentó buscar qué especie era en Internet, pero no pudo encontrar la respuesta. «¿Es real? Acabo de mirar en Google y no encontré la respuesta», escribió«.

Otro usuario, con mucho más sentido del humor, dijo que el reptil se parecía mucho a esos juguetes de plástico que se arrojaban a las paredes para jugar una broma a alguien, pero que se requemó por el sol y terminó sobre la piedra.

A pesar de los cientos de comentarios en tono serio y jocoso que recibió la publicación, nadie encontró la respuesta, al menos buscándola en Google, sobre a qué especie pertenecía ese reptil.

Los expertos en biología tampoco dieron una respuesta, muy probablemente porque no son seguidores de la autora del material visual, pero en ocasiones anteriores se registraron respuestas por parte de expertos que despejan las dudas de los usuarios de redes sociales.

En todo caso el tráfico en la caja de comentarios de la publicación, a propósito del reptil, fue mucho más del esperado para la autora de la publicación.