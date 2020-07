Encuentran una rara tortuga en vida silvestre en China

Un habitante de Dongshan, en la provincia de Yunnan (China), encontró una tortuga rara y llamó a las autoridades para reportar su hallazgo.

La tortuga tenía una gran cabeza, con un hocico con una forma similar al pico de un águila e incluso una cola larga que se parecía a la un cocodrilo.

Las autoridades de policía forestal llegaron al arroyo en donde fue encontrado el animal y constataron que se trata de una tortuga cabezona o macrocéfala que tiene las características que el hombre que la encontró las describió.

Según RT, » Esta especie de tortugas vive en arroyos estrechos y poco profundos de las zonas montañosas del sudeste asiático. De hábitos nocturnos, la ‘Platysternon megacephalum’ se caracteriza principalmente por sus grandes y fuertes mandíbulas, que le permiten alimentarse de moluscos, crustáceos, peces y ranas».

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, confirmó que la tortuga cabezona es una especia en riesgo y por eso es muy raro encontrar un espécimen así en la vida silvestre.

Luego de verificar que el reptil estaba en buenas condiciones, la Policía Forestal dijo que la tortuga será liberada en su hábitat natural y sin haber sufrido ningún tipo de daño.

