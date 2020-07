Ennio Morricone muere a los 91 años

El músico y compositor italiano Ennio Morricone falleció el día de hoy a los 91 años.

Con una carrera de más de cinco décadas, fue autor de la música original de películas como “The untouchables”, “The mission” y “Cinema Paradiso”.

Nacido en Roma el 10 de noviembre de 1928, Morricone aprendió a leer música por su padre, e ingresó a los 12 años al Conservatorio. A mediados de los años 60 obtuvo fama mundial por la música que compuso para películas western del director Sergio Leone (su amigo desde la escuela): “The good, the bad and the ugly”, “For a few dollars more” y “A fistful of dollars”, conocidas posteriormente como “la trilogía spaghetti”.

Músico prolífico

Considerado uno de los músicos más prolíficos en la historia del cine, Morricone escribió 150 partituras originales de 1965 a 1973.

El Maestro, como se le conocía, murió en un hospital de Roma por complicaciones luego de una cirugía a la que se sometió tras sufrir una caída reciente en la que se fracturó una pierna, dijo su abogado durante años, Giorgio Assumma.

Afuera del hospital, Assumma leyó un mensaje de despedida de Morricone.

“Yo soy Ennio Morricone, y estoy muerto”, comenzaba el mensaje. En el saludo, el compositor explicó que la única razón por la que decía adiós de esta manera, y por la que solicitó un funeral privado, es que “no quiero molestar a nadie”.

La carrera de Ennio Morricone

En una carrera que abarcó varias décadas y que le valió un Oscar a la trayectoria en 2007, Morricone colaboró con algunos de los directores más reconocidos de Hollywood e Italia, en películas como “The Untouchables” de Brian de Palma, “The Hateful Eight” (“Los 8 más odiados”) de Quentin Tarantino, “La battaglia di Algeri” (“La batalla de Argelia”) de Gillo Pontecorvo y “Cinema Paradiso”, una oda nostálgica a la importancia del cine en un pequeño pueblo italiano, de Giuseppe Tornatore.

La cinta de Tarantino también le mereció el Premio de la Academia a la mejor partitura original en 2016. Al aceptar su premio, Morricone dijo en la ceremonia que “no hay música genial sin una película genial que la inspire”.

En total produjo más de 400 partituras originales para largometrajes.

Sus emblemáticos spaguetti westerns incluyeron trabajos con el fallecido director italiano Sergio Leone, un antiguo compañero suyo de estudios.

Morricone prácticamente reinventó la música para el género western a través de su sociedad con Leone, que incluyó la trilogía de “Dólares” protagonizada por Clint Eastwood como un rápido pistolero solitario, “Per un pugno di dollari” (“Por un puñado de dólares”) en 1964, “Per qualche dollaro in più” (“Por unos dólares más”) en 1965 y “Il buono, il brutto, il cattivo” (“El bueno, el malo y el feo”)” un año después.

Morricone era celebrado por crear con apenas unas pocas notas melodías — como aquellas interpretadas con una armónica en “Once Upon a Time in America” de Leone, de 1984 — que se asociaban de inmediato con la película.

AP