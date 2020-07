Exfuncionarios de Urbanimal denuncian irregularidades en esta institución municipal mientras que desde el Concejo Metropolitano se cuestiona su manejo.

Reutilización de insumos, eutanasia, y hacinamiento son parte de las denuncias de dos exfuncionarios de Urbanimal, institución encargada del manejo de la fauna urbana en la capital.

«Se reutilizaba para seguir esterilizando a los animales porque no había suficientes campos (…) comenzó haber hacinamiento, comenzó a haber eutanasia porque las autoridades no entendían que ya no había donde que meter tanto animal», afirma Bianca Buitrón, exfuncionaria de Urbanimal.

Además, denuncian que esta institución no cuenta ni siquiera con insumos básicos, como vacunas o desparasitantes.

«No se contaba con estos recursos para hacer un trabajo adecuado, digno durante la estadía de los animales, aseguró Arturo Kaviedes, exveterinario de Urbanimal. Asimismo añadió que él había realizado la denuncia respecto a este tema y afirma que la respuesta que recibió «fueron amenazas, diciendo que debía callarse por eso es lo que hay».

Sin embargo, en un informe metropolitano presentado este jueves, Santiago Prado, representante de Urbanimal niega estas acusaciones. «Dentro de nuestra política no se maneja eso porque la idea es garantizar la estancia del animal», indicó Prado.

Los cuestionamientos de los concejales se enfocan también a los recursos destinados a este organismo. Por ejemplo se hace referencia a una plataforma para adopción de perros que habría costado alrededor de USD 40 000.

Por ello, los ediles solicitaron a Urbanimal entregar un informe económico del 2019 y de los gastos en lo que va del 2020. Esto en medio de la reformas que pretenden realizar para la mejora de esta institución.

Exfuncionarios de Urbanimal denuncian irregularidades, los detalles en el siguiente video: