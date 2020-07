Experto dice que los susceptibles al virus se acaban en algún momento

¿El virus que causa el COVID-19 deja de afectar de pronto? Un experto argentino habló sobre esta premisa.

Pedro Cahn, experto infectólogo que asesora al gobierno de Alberto Fernández en Argentina, hizo una declaración en cuanto a los humanos susceptibles al COVID-19 en cada país y su índice durante la pandemia.

Cahn dijo que el número de humanos susceptibles al nuevo coronavirus que causa el COVID-19, empieza a terminar a pesar de que estos no hayan desarrollado anticuerpos para luchar contra la enfermedad y que esto depende de la evolución del patógeno en cada país.

«En algún momento está empezando a caer el número de susceptibles (al virus), no me pregunte por qué, pero empieza a aparecer un tipo de cortafuegos. Empieza a agotarse el número de personas susceptibles y por eso deja de crecer, pero eso tenemos que demostrarlo (…). No sabemos cuál es el cortafuego», recalca en una entrevista con Efe.

A pesar de la seguridad con la que el experto hizo la declaración, él mismo sostiene que ni él ni sus colegas saben la razón por la que el virus deja de afectar en masa a las personas y no logra pasar ese ‘cortafuegos’ del que habla.

El virus se comporta como en Europa

Cahn deja entrever que sus conclusiones revelan que el virus en Argentina y en toda Latinoamérica, región que se convirtió en el foco de la pandemia del virus, como lo hizo en Europa en donde se demostró que el virus dejó de replicarse masivamente a pesar de que la mayoría de los habitantes no había desarrollado las defensas necesarias.

«España hizo un buen estudio epidemiológico y encontró un 5 % de positividad. Eso nos está diciendo que si el número de nuevos casos ha bajado no ha sido porque la gente haya contraído anticuerpos sino porque hay otros mecanismos que nosotros desconocemos», reflexiona.

«Cahn considera como posibilidades que se esté dando «inmunidad cruzada con otros coronavirus» o «inmunidad celular» en los países que han pasado lo peor de la pandemia y donde se dan rebrotes pero en una escala menor a la oleada inicial, por ahora», Publica Yahoo.